Сырский прокомментировал насилие со стороны ТЦК и теракты в терцентрах

Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, прокомментировал теракты, совершенные против сотрудников ТЦК и заметил, что в Украине отмечаются как случаи насилия над военнослужащими ТЦК, так и нарушения со стороны самих представителей терцентров.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, в Полтавской области во время исполнения воинского долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В Ровно военнослужащие ВС Украины получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв прогремел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области.

Один из потерпевших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненого в Павлограде — стабильное, ранения легкие, сообщил главком.

"Насилие в отношении военнослужащих – недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновные должны понести заслуженное наказание.

Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации.

В ВС Украины делают все, чтобы в ходе мобилизационных мер не допускать случаи нарушения прав человека. Сухопутные войска пытаются справляться с существующими проблемами в работе ТЦК, исправлять ошибки, работают над улучшением качества работы ТЦК.

Впрочем, общегосударственное дело защиты Украины невозможно без всенародной поддержки армии и уважения к военнослужащим", – подчеркнул Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, командир 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" капитан Евгений Карась прокомментировал недавнюю серию инцидентов с ТЦК, в том числе взрыв в Днепропетровской области и убийство сотрудника военкомата в Полтавской области. По словам Карася, количество таких случаев может увеличиться в течение нескольких дней.