Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги деятельности Вооруженных Сил Украины в июне. По его данным, россияне последовательно увеличивают количество личного состава, задействованного в агрессивной войне против Украины, наращивают производство ракет и дронов. Следовательно, эти обороны вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам.

Сырский прокомментировал «бусификацию» ТЦК и удары по России

"Наши воины храбро сдерживают наступательные попытки врага, метко уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям агрессора в глубине территории России, последовательно ослабляют его производственный потенциал. В течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 цели врага", – отметил Сырский.

Он сообщил, что оккупанты за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления – ракет и дронов, выпущенных по территории Украины. Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей.

Сырский подчеркнул, что война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга.

"На этом пути есть немало проблемных вопросов, но главное в ходе мобилизации – обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. На совещании проанализировали нарушение порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", – сообщил главком.

Он добавил, что, учитывая нестабильность международной ситуации, ищутся новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширения возможности ее ремонта, модернизации дополнительных элементов защиты. Неизменное требование – развитие направления ударных дронов, компенсирующих часть номенклатуры артиллерийских снарядов.

По словам Сырского, Вооруженные Силы Украины и дальше будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Третьей штурмовой прокомментировали удары по ТЦК.