Сырский поехал в Запорожскую область: какие важные решения приняты для обороны

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что провел работу в частях и подразделениях, участвующих в оборонной операции в Запорожской области.

Александр Сырский

"На этой части фронта продолжаются боевые действия разной интенсивности. Враг применяет штурмовую и бомбардировочную авиацию, дроны всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. В таких условиях наша главная задача – усилить оборону войск на наиболее сложных участках фронта и обеспечить максимальную устойчивость линии обороны", — сообщил Сырский.

Именно поэтому, по его словам, он и работал в военных частях, ведущих оборону на запорожском направлении.

Как сообщил Сырский, у него была встреча с командирами бригад, с которыми была детально проанализирована обстановка в районах боевых действий, состояние обеспечения подразделений боеприпасами, БПЛА и средствами РЭБ.

"Особое внимание было уделено подготовке к оборонным действиям в осенне-зимний период. Были приняты меры по обеспечению подразделений дополнительным количеством вооружения, техники и всем необходимым", — подчеркнул Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские войска пытались изменить ситуацию на поле боя, совершив мощные штурмы после перегруппировки. По словам спикера Сил обороны Юга, Владислава Волошина, враг достиг частичного успеха в своих штурмовых операциях, однако украинские войска уже принимают меры по возобновлению контроля над ситуацией. Несмотря на эскалацию на фронте, пока не обнаружены враждебные группировки, готовые к масштабному наступлению на Запорожье. Волошин объяснил, что враг может стремиться подтянуть силы поближе к большим городам, но на сегодняшний день ситуация под контролем.



