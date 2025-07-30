На фоне вчерашнего обстрела учебного военного полигона в Черниговской области, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание с руководящим составом ВСУ.

Сырский отреагировал на удары по полигонам: что заявил

По словам главкома, согласно обновленному изданию программы БЗИН, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь – 51 сутки. Добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях.

Обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

" Современная война требует гибкости и введения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Следовательно, в частности, будем развертывать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте ", – отметил Сырский.

Отдельно он отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

" В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов – вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно! " – подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 29 июля, враг нанес ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию СВ ВСУ.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", – отмечают в Сухопутных войсках.