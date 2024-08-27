Сырский отреагировал на сложную ситуацию на Покровском направлении: чего добивается враг

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал бои на Покровском направлении. В частности, по его словам, ситуация действительно сложная, сказал он во время форума "Украина 2024. Независимость".
Александр Сырский
Сырский заявил, что враг продвигается на Покровском направлении, но это движение дается ему высокой ценой. При этом главнокомандующий добавил, что военные делают все возможное, чтобы остановить продвижение оккупантов.
При этом он заверил, что командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на этом направлении.
Напомним, "Комментарии" рассказывали , что по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на фронте наблюдается полный провал обороны. При этом он подчеркнул, что в этом нет вины обычных военных, которые там удерживают позиции до последнего. По его словам, проблема у тех, кто при этих ребятах решает. "Просрат Очеретено, которое могло держать оборону несколько месяцев, а было потеряно за несколько дней. Просраненные рубежи обороны к востоку от Торецка, которые могли держать оборону несколько месяцев, а были просрятаны за несколько дней. Теперь просерется рубеж Гродовка — Новогродовка", — заявил Коваленко. Он подчеркнул, что там был идеальный рубеж для торможения и остановки врага благодаря рельефно-ландшафтным особенностям природного типа и искусственного.
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