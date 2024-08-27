Сырский отреагировал на сложную ситуацию на Покровском направлении: чего добивается враг

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал бои на Покровском направлении. В частности, по его словам, ситуация действительно сложная, сказал он во время форума "Украина 2024. Независимость".

Александр Сырский

"Последние недели в среднем ежесуточно происходит более 50 боевых столкновений. Противник использует свое преимущество в живой силе, вооружении и технике. Активно применяет артиллерию и авиацию. Использует бронетехнику. В целом наступательные действия ведутся штурмовыми группами пехоты. Пытаются овладеть участком автомобильной дороги Константиновка — Покровск, чем пытаются нарушить логистическое сообщение Сил обороны", — отметил он.

Сырский заявил, что враг продвигается на Покровском направлении, но это движение дается ему высокой ценой. При этом главнокомандующий добавил, что военные делают все возможное, чтобы остановить продвижение оккупантов.

"Каждый день на этом направлении в среднем наши воины обезвреживают до 300 захватчиков. Активно ведутся работы по инженерному оборудованию наших позиций и границ обороны. Ситуация при всей сложности находится под нашим контролем", — сказал Сырский.

При этом он заверил, что командование сил обороны делает все возможное для стабилизации обстановки на этом направлении.

Напомним, "Комментарии" рассказывали , что по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на фронте наблюдается полный провал обороны. При этом он подчеркнул, что в этом нет вины обычных военных, которые там удерживают позиции до последнего. По его словам, проблема у тех, кто при этих ребятах решает. "Просрат Очеретено, которое могло держать оборону несколько месяцев, а было потеряно за несколько дней. Просраненные рубежи обороны к востоку от Торецка, которые могли держать оборону несколько месяцев, а были просрятаны за несколько дней. Теперь просерется рубеж Гродовка — Новогродовка", — заявил Коваленко. Он подчеркнул, что там был идеальный рубеж для торможения и остановки врага благодаря рельефно-ландшафтным особенностям природного типа и искусственного.



