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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области.
Александр Сырский
По его словам, украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага.
Кроме того, он сообщил, что начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли 17819 человек, из них безвозвратные потери составляют 6662 человека; санитарные потери – 10446 человек. В плен Силы обороны взяли 711 человек.
По информации Сырского, за период операции в Курской области враг потерял 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных. По его словам, российские войска перешли к "ликвидации" этой группировки.
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