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Сырский отреагировал на слова Путина об окружении ВСУ на Курщине: что там происходит

Сырский заявил, что Путин, комментируя бои в Курской области, занимается дезинформацией

сегодня, 14:35
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Ткачик Олеся

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявление кремлевского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских военных в Курской области.

Сырский отреагировал на слова Путина об окружении ВСУ на Курщине: что там происходит

Александр Сырский

"Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", — заявил Сырский.

По его словам, украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении, третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал врага.

"Несмотря на яростное давление противника на этом направлении, оккупанты терпят ощутимые потери в личном составе и военной технике", — заявил Сырский.

Кроме того, он сообщил, что начиная с 8 августа по настоящее время, российские войска на этом участке фронта потеряли 17819 человек, из них безвозвратные потери составляют 6662 человека; санитарные потери – 10446 человек. В плен Силы обороны взяли 711 человек.

По информации Сырского, за период операции в Курской области враг потерял 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.

"Благодарю украинских воинов за стойкость, выдержку и настоящее мужество, которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу на всех участках и направлениях фронта", — подытожил Сырский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал кремлевский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что часть подразделений украинской армии в Курской области якобы попали в окружение. По его словам, речь якобы идет о двух тысячах военных. По его словам, российские войска перешли к "ликвидации" этой группировки.





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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02jTvBsBbjeMyRN8S9GYebMXzVDYBmH3E3ymZqmteAeWwpP9Z17ur2j4tW4VferT97l
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