Сырский откровенно рассказал о целях Курской операции и удалось ли их достичь

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Ткачик Олеся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость" рассказал, что одной из задач операции в Курской области было отвлечение значительных сил противника от других направлений, прежде всего от Покровского и Кураховского.
Александр Сырский
Впрочем, по его информации, операция ВСУ в Курской области отвлекла значительное количество сил страны-агрессора.
Напомним, "Комментарии" рассказывали , что по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на фронте наблюдается полный провал обороны. При этом он подчеркнул, что в этом нет вины обычных военных, которые там удерживают позиции до последнего. По его словам, проблема у тех, кто при этих ребятах решает. "Просрат Очеретено, которое могло держать оборону несколько месяцев, а было потеряно за несколько дней. Просраненные рубежи обороны к востоку от Торецка, которые могли держать оборону несколько месяцев, а были просрятаны за несколько дней. Теперь просерется рубеж Гродовка — Новогродовка", — заявил Коваленко.
Также портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский признал сложную ситуацию на Покровском направлении. По его словам, враг там продвигается, но большой ценой.
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