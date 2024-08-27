Сырский откровенно рассказал о целях Курской операции и удалось ли их достичь

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время форума "Украина 2024. Независимость" рассказал, что одной из задач операции в Курской области было отвлечение значительных сил противника от других направлений, прежде всего от Покровского и Кураховского.

Александр Сырский

"Конечно, враг это понимает, поэтому он продолжает сосредоточивать основные усилия на Покровском направлении, где сконцентрированы наиболее боеспособные его части", — подчеркнул Сырский.

Впрочем, по его информации, операция ВСУ в Курской области отвлекла значительное количество сил страны-агрессора.

"Сейчас можем констатировать, что около 30 тыс. военнослужащих уже переброшено на Курское направление. Эта цифра растет, в то же время противник пытается снимать части с других направлений. На Покровском направлении он наоборот увеличивает свои усилия", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, "Комментарии" рассказывали , что по информации военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, на фронте наблюдается полный провал обороны. При этом он подчеркнул, что в этом нет вины обычных военных, которые там удерживают позиции до последнего. По его словам, проблема у тех, кто при этих ребятах решает. "Просрат Очеретено, которое могло держать оборону несколько месяцев, а было потеряно за несколько дней. Просраненные рубежи обороны к востоку от Торецка, которые могли держать оборону несколько месяцев, а были просрятаны за несколько дней. Теперь просерется рубеж Гродовка — Новогродовка", — заявил Коваленко.

Также портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский признал сложную ситуацию на Покровском направлении. По его словам, враг там продвигается, но большой ценой.



