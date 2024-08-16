Сырский обсудил с Пентагоном критические потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Сырский и Браун провели телефонный разговор. Фото из открытых источников

В ходе разговора Александр Сырский проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности Сил обороны Украины в вооружении и военной технике.

"Одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных способностей Вооруженных Сил Украины", — сообщил Александр Сырский.

В завершение разговора Главнокомандующий ВСУ поблагодарил генерала Чарльза Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на болотах стоит очередной вой, на этот раз в Глушковском районе Курской области, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Согласно фото, публикуемым в открытых источниках, в Глушковском районе был обрушен мост через реку Сейм. Обрушение стало возможным благодаря ударам ракетами M31A1 GMLRS с РСЗО М142 HIMARS.

"Херсонское дежавю, да, оккупанты? Но, важно вот, что... Для россиян становится все меньше и меньше удобных логистических направлений, для не только снабжения своей группировки, но и в целом подготовки контрудара. В свою очередь, Силы обороны продолжают демонстрировать, что они максимально эффективно используют рельефно-ландшафтные особенности Курской области, не только в вопросах быстрого продвижения, усложнения логистики противнику, но и формируя линии обороны с учетом естественных препятствий", — заявил Коваленко.