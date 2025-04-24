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Сырский назвал потери РФ с начала 2025 года

Потери россиян с начала года превысили 150 тысяч

сегодня, 21:10
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Марьян Ощановский

Российская оккупационная армия с начала 2025 года потеряла 154 530 солдат в Украине, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский назвал потери РФ с начала 2025 года

У РФ заоблачные потери. Фото из открытых источников

"За каждое преступление будет возмездие. Ежедневно украинская армия доказывает это, уничтожая оккупантов по всей линии фронта. Только с начала года, благодаря профессиональной работе всех составляющих Сил обороны, потери врага в живой силе достигли почти 155 тысяч человек (154 530)", — написал Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что борьба продолжается и поблагодарил украинских защитников и защитниц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина и европейские государства хотят получить заверение, что Россия готова согласиться на прекращение огня, чтобы предоставить простор для переговоров по окончательному мирному соглашению, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. "Они также хотят быть уверены, что Москва готова принять соглашение, которое будет включать гарантии безопасности от западных партнеров Украины, что позволит Киеву сохранить достаточно укомплектованную и оснащенную армию", — говорится в сообщении. Отмечается, что это последняя попытка повлиять на оставившие Европу под давлением переговоры, поскольку Вашингтон настаивает на соглашении с диктатором РФ Владимиром Путиным и пытается навязать Киеву жесткие условия.



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Источник: https://t.me/osirskiy
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