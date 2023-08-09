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Сырский назвал город, который собирается захватить Россия

Украинский генерал рассказал, на какой город бросила Россия большое количество военных группировок.

сегодня, 14:50 comments1096
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что российские силы пытаются выйти на восточноукраинский город Купянск и используют для этого восемь штурмовых отрядов "Шторм-Z". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "УП".

Сырский назвал город, который собирается захватить Россия

Генерал-полковник Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский отметил, что в настоящее время главной целью россиян на востоке является выход и захват Купянска.


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"Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно к Купянску", — сказал Сырский.

По словам украинского генерала, происходят сложные бои с российскими штурмовыми отрядами. Кроме того, некоторые места приходится отдавать, а затем отбирать.

"Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки", – рассказал Сырский.

Руководитель Сухопутных войск отметил, что российские силы попытались осуществить фланговый удар из района села Новоселовское, однако ВСУ смогли отбить российскую атаку.

Александр Сырский заявил, что лично побывав около фронта на Купянском направлении, где обсудил дальнейшие тактические шаги российской армии и ответ сил Украины. Кроме того, для усиления позиций Сырский заявил, что военные на этом направлении получат необходимую военную технику и боеприпасы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нашла нового врага в Европе.

Также "Комментарии" писали, что Шойгу заявил об опасностях для России и обвинил соседнюю страну в усилении милитаризации. Министр обороны РФ считает, что Польша захватит территорию западной Украины.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/9/7414817/
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