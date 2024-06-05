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Сырский назвал два города, которые пытаются захватить оккупанты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте. Впрочем, он убежден, что у Украины все еще есть шансы на победу

сегодня, 15:36
Автор:
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Ткачик Олеся
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты продолжают вести наступление на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, они проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

Сырский назвал два города, которые пытаются захватить оккупанты

Александр Сырский

В других направлениях, рассказал Сырский, враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания украинских войск и недопущения опрокидывания их на другие участки ведения боевых действий.

"В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб",
– подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что на Харьковском направлении оккупанты концентрируют свои главные усилия и пытаются продвигаться в сторону Глубокое – Липцы. Впрочем, добавил Главком, здесь захватчики несут значительные потери и не имеют успеха. При этом Сырский сообщил, что в Волчанске главная задача Сил обороны на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

"Сложная ситуация в Купянском районе. Противник пытается прорвать оборону наших войск по двум направлениям. Продолжаются жесткие бои. Наша задача остановить врага и заставить перейти его к обороне",
– рассказал Сырский.

По его словам, при всей сложности ситуации у Украины еще есть шансы изменить обстановку в свою пользу, и Силы обороны делают для этого все возможное.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, куда враг сейчас активно перекидывает резервы.




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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid0EmavyQyfcVAJRNMbry8Es2Gsw2znCLGF3Cc94zugTyVDwkFpfojc9gjjRJYoKhrhl
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