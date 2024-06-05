Сырский назвал два города, которые пытаются захватить оккупанты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты продолжают вести наступление на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, они проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Часовому Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

Александр Сырский

В других направлениях, рассказал Сырский, враг проводит наступательные действия с целью растягивания линии активного фронта, сковывания украинских войск и недопущения опрокидывания их на другие участки ведения боевых действий.

"В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб",

– подчеркнул Сырский.

Он рассказал, что на Харьковском направлении оккупанты концентрируют свои главные усилия и пытаются продвигаться в сторону Глубокое – Липцы. Впрочем, добавил Главком, здесь захватчики несут значительные потери и не имеют успеха. При этом Сырский сообщил, что в Волчанске главная задача Сил обороны на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

"Сложная ситуация в Купянском районе. Противник пытается прорвать оборону наших войск по двум направлениям. Продолжаются жесткие бои. Наша задача остановить врага и заставить перейти его к обороне",

– рассказал Сырский.

По его словам, при всей сложности ситуации у Украины еще есть шансы изменить обстановку в свою пользу, и Силы обороны делают для этого все возможное.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, куда враг сейчас активно перекидывает резервы.



