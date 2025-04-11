Сырский направил политический сигнал партнерам Украины: о чем он

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об угрозе северным регионам Украины. Как отметил военный эксперт Сергей Грабский, генерал фактически указал на начало наступательных действий россиян на этом направлении на фоне мирных переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом.

Александр Сырский

По словам эксперта, заявление Сырского — это не только военная оценка, но и политический сигнал, адресованный международным партнерам. Речь о том, что он четко указал, что Россия не планирует прекращать боевые действия — это послание участникам саммита "Коалиции решительных".

Однако, как убеждает Грабский, пока нет признаков формирования на Сумщине или Харьковщине группировок войск РФ, которые представляли бы прямую угрозу этим городам. Имеющихся сил противника недостаточно для масштабного наступления.

Эксперт убежден, что россияне могут лишь создать зону боевого напряжения глубиной до 10 км и шириной до 30 км, что ограничивается тактическим уровнем операций.

Грабский считает, что враг пытается вынудить Украину рассредоточить силы, открывая дополнительные направления напряжения. Но не только на Харьковщине или Сумщине ведутся бои — ситуация динамичная и на Курщине с Белгородщиной.

Там, говорит эксперт, украинские силы действуют на опережение — создают буферную зону, чтобы исключить угрозу со стороны врага. По словам Грабского, во время одного из недавних боев наши защитники уничтожили до 15 единиц вражеской техники — это свидетельствует об эффективности украинских рейдовых действий.

Как подчеркнул эксперт, Россия вынуждена содержать значительные резервы даже в относительно спокойных районах, потому что боится прорывов с нашей стороны. Факт использования техники – яркое подтверждение этой угрозы, добавил он.

Подытоживая, Грабский отметил: несмотря на напряженность на северном направлении, Харькову и Сумам не угрожает прямая оккупация.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сможет ли враг прорваться в Днепропетровскую область.



