Сырский готовит контрнаступление: что известно

На днях Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский встретился с военными блогерами. О чем говорили и какие решения анонсировал Сырский, рассказал военный и блогер Кирилл Сазонов, сообщает портал "Комментарии".

Фото из открытых источников

“Главнокомандующий Александр Сырский встретился с теми, кто много пишет о боевых действиях и ситуации на фронте. Достаточно узкий круг, но откровенный разговор. Конечно, большая часть останется офф-рекордс, она была необходима для понимания общей картины. Что можно, конечно, сейчас напишу. У нас был ряд вопросов к Главкому. У него тоже. Кажется, услышали друг друга. Договорились встречаться регулярно. Таков формат обратной связи. Извините за тавтологию, но лишний канал коммуникаций никогда не лишний”, – отметил блогер.

Рассказал военный и о ситуации на фронте – на Покровском и Кураховском направлениях ситуация тяжелая. Но лучше, чем была неделю назад. Тогда, по словам военного, она действительно была критической. Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть было не кем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны.

Следует добавить, что Главнокомандующий ВСУ рассказал о предстоящем контрнаступлении. “Позиция Александра Сырского: мы должны остановить противника. Но победа невозможна, если ВСУ будут работать только в обороне. Должны перехватывать инициативу и контратаковать. Есть и будем. Где и кто – увидите”, – рассказал Сазонов.

Также Сырский сообщил, что на Покровском направлении соотношение сил противника в личном составе к Силам обороны Украины составляет 5:1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на некоторых направлениях сыпется фронт.



