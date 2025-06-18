Сыновья главы СБУ Малюка катаются на дорогом спорткаре: что известно

Россиян, вероятно, неприятно поразили и испугали спецоперации, проведенные Службой безопасности Украины. Российская пропаганда начала распространять ложную информацию о главе СБУ Василии Малюке.

Василий Малюк. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что информация якобы "сыновья главы СБУ Малюка разъезжают на ценном спорткаре McLaren 720S" неправдива. Видео с авто на украинских номерах распространяется по сети TikTok, отмечают в Центре.

Аналитики Центра подчеркнули, что на самом деле нет подтверждений, что у Малюка вообще есть дети, тем более сыновья. Информация о его семье не является публичной.

К тому же отмечают, что на видео McLaren 750S, а не 720S, как отмечено в подписи. Это можно проверить через официальный сервис по номеру.

В Центре сообщают, что собственно спорткар по российскому фейку принадлежит украинскому блогеру и фитнес-тренеру Виктору Мандзяку. Это утверждение подтверждают другие видео в TikTok, где он сам за рулем этого же автомобиля.

"Цель российского вброса — попытка дискредитировать главу СБУ на фоне успешных операций украинских спецслужб в тылу врага", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ночь на 17 июня вражеские войска нанесли жестокий массированный удар по Киеву. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что после таких ударов ходят манипулятивные сообщения.

Отмечается, что после одного из массированных обстрелов Киева в украинском сегменте соцсетей начал активно распространяться тезис: “когда Зеленский выезжает за границу, Россия сразу бьет по столице.



