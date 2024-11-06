«Свои заберут»: Безуглая предложила Сырскому остаться на Курщине после вывода войск

Народный депутат Марьяна Безуглая прокомментировала публикацию Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского об итогах трех месяцев проведения Курской операции с участием войск ВСУ на территории России.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Она отметила, что таким образом Сырский сделал подвод к выводу войск из Курщины.

"Только он не сказал, сколько территорий в Донецкой и Харьковской области было "обменено" россиянам за это время и сколько украинских граждан погибло.

Может, Александр Станиславович, Вы лично останетесь там? Свои заберут, а мы вздохнем с облегчением…", – написала одиозная нардеп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

За три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряла более 20 тысяч военных убитыми и ранеными. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, подводя итоги операции в Курской области.

"За почти три месяца операции по состоянию на 5 ноября 2024 года потери противника на Курском направлении в личном составе составляют 20842 человека, из них: ликвидировано – 7905, ранено – 12220, пленные – 717", – проинформировал главком.

По его словам, была уничтожена 1101 единица вооружения и военной техники врага. Из них 54 танка, 276 боевых бронированных машин, 107 орудий и минометов, 5 РСЗО и 659 единиц автомобильной техники.

Главнокомандующий отметил, что Россия переплравила на Курщину 45 тысяч военных и постоянно пытается увеличить их количество. Но учитывая, что собственных войск путинского режима в этом направлении уже не хватает, поэтому Кремль делает попытки привлечь в Курскую область военных из Северной Кореи.

Также Сырский напомнил, что россияне хотели захватить больше территории на севере Украины в Сумской области. Однако Силы обороны совершили превентивный шаг и продолжают уничтожать врага на его территории.