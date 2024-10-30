Свободный мир призывает к переговорам с монстром: в ВР встревожили заявлением

Активизация оси зла Россия-Иран-Китай-КНДР должна, наконец, разбудить свободный мир, заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе. По ее словам, дело в том, что речь идет не просто о войне России против Украины. Кроме того, добавила нардеп, это не война за территорию, а война за изменение мирового порядка, за установление верховенства силы вместо верховенства права.

Переговоры Украины и РФ

"Военные действия сейчас на нашей территории, но гибридная война уже идет по всей Европе. Европа может, способна и должна поддержать Украину, чтобы победить в этой войне. Но сначала нужно политическое решение, что Россия должна потерпеть поражение. У ЕС достаточно денег и технологий, чтобы помочь Украине изменить ситуацию на поле боя. Надо большее единство и непреклонное желание", — считает нардеп.

Она заявила, что называемая политика "неэскалации", сомнения, самоограничения, а также призывы к переговорам с монстром, военным преступником, не желающим менять свои намерения, — лишь ослабляет европейскую безопасность.

Климпуш-Цинадзе убеждена, что мирное будущее может быть гарантировано не беззубостью, а лишь отвагой, решительными действиями, инвестициями в оборонную промышленность и базированием всех действий ЕС на его ценностях, которые до сих пор помогали процветать континенту.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что символично, что появление северокорейцев на фронте ожидается в последние дни перед выборами президента США, после которых Байден покинет этот пост. И именно перед этой "отставкой" происходит событие, знаменующее собой полный, тотальный провал внешнеполитической линии Байдена, который будет иметь далеко идущие негативные последствия. Уже не только для Украины – для самих США. Вступление северокорейцев в войну — это как раз та самая "эскалация", которой так стремились избежать в Вашингтоне.



