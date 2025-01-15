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«СВО» вернулось на территорию России: действия Сил обороны вызывают ужас у врага

Украина активно и успешно внедряет новую стратегию атаки на территорию РФ

сегодня, 14:38
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Ткачик Олеся

Украина начала активно наносить массированные удары по российской территории, что предусмотрено новой стратегией, сообщил в эфире Freedom генерал армии Украины, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«СВО» вернулось на территорию России: действия Сил обороны вызывают ужас у врага

Прилет в РФ

При этом эксперт подчеркнул, что к переходу на новую стратегию тщательно готовились все силы и средства: дальнобойные беспилотники, баллистические беспилотные аппараты, ракеты для ударов по прифронтовым и оккупированным территориям, а также иностранные ракеты – ATACMS, Storm Shadow, SCALP EG.

Как отметил Маломуж, основными целями стали объекты военного производства: заводы ракет, комплектующих, систем наведения, композитных материалов для авиации, ракет и дронов. То есть, по его словам, удары по этим объектам уничтожают бызы, которые питают и снабжают вражеские ударные силы.

При этом эксперт отметил, что, например, точечные атаки на хранилища топлива, как в случае базы в Энгельсе, оказывают мгновенный эффект и значительно ослабляют российскую авиацию.

То есть, за последние несколько дней были поражены склады боеприпасов, ракет для тактической авиации, артиллерийские запасы, а также пусковые установки. Это значительно уменьшает интенсивность ударов российской армии на фронте и в прифронтовой зоне.

“Массированные удары по многим объектам — аэродромам, пусковым установкам ракет, любым типам беспилотников, прифронтовой зоне и местам концентрации войск — это самая эффективная модель, чтобы уничтожить ресурсы врага, чтобы он не мог наносить удары сегодня и готовить резервы для новых наступательных Такие методы сейчас должны применяться комплексно", — сказал Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что произошла наиболее масштабная и успешная атака дронов по территории РФ.





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Источник: https://uatv.ua/uk/ukrayinski-vijskovi-perejshly-do-kompleksnyh-masovanyh-udariv-po-terytoriyi-rosiyi-rozbir-malomuzha/
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