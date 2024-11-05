«СВО» уже не идет по плану: о чем начал молчать Кремль

Российские власти, в частности диктатор Владимир Путин, больше не утверждают, что "все идет по плану", как это было в начале войны. Страна-агрессор сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов, что заставляет ее привлекать военных из Северной Кореи. Об этом в эфире Freedom сообщил военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Владимир Путин

"Путин, с одной стороны, говорит, что у нас все хорошо, хотя, справедливости ради, стоит отметить: в последнее время я ни разу не слышал, чтобы кто-то вспоминал, что "СВО идет по плану". Есть разные моменты и обвинения в адрес американцев — мол, могли бы с нами что-то подписать, и войны не было бы. Но у нас война, есть идея, что мы дойдем до конца. Однако разговоров о каких-то целях и о том, что "все идет по плану", уже не ведется", — сказал он.

Ступак подчеркнул, что российские власти демонстрируют циничный подход к войне с Украиной. В частности, он призвал вспомнить ситуацию с Курской: сначала Путин заявил, что "это не приоритет", но сразу после этого стало известно о массовом перебросе войск в этот регион. Также туда направляют и северокорейских солдат. Такой подход демонстрирует противоречивость действий: с одной стороны, это не главное направление, а с другой – срочная необходимость в подкреплении, подчеркнул эксперт.

В то же время, по словам Ступака, Россия пытается поощрить контрактников повышенными выплатами, однако наплыва добровольцев нет. В итоге, добавляет эксперт, Кремль вынужден привлекать мигрантов, стремящихся получить гражданство, а также военных из Северной Кореи. Однако это вынужденный шаг, и вопрос остается открытым: как они себя ведут и не пойдут ли сдаваться в плен.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин "обновил" так называемые цели "СВО".



