Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете была устроена показная "лютая выволочка", а адресаты – все, кто вокруг: и население США, и Европа, и Россия. Об этом пишут о кремлевских СМИ со ссылкой на высказывания заместителя председателя Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В то же время, заместитель председателя Совета безопасности РФ считает, что временная приостановка Трампом военной помощи Украине – символический жест.

"СВО продолжается. Россия наступает… остановка войны для бандеровского режима и лично для его главаря означает неизбежный конец. Нанесение киевскому режиму максимального ущерба на земле остается главной задачей РФ", - заявил Медведев.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с момента прихода Дональда Трампа к власти его отношения с кремлевским диктатором Владимиром Путиным заметно улучшились. Более того, их встреча может состояться в ближайшее время, однако этот шаг может иметь отрицательные последствия для американского президента, отметил в эфире 24 канала американский политолог Джейсон Джей Смарт.

По его словам, встреча с главой Кремля может вызвать недовольство среди граждан США. Кроме того, он добавил, что Путин может взять на себя роль посредника в переговорах между Вашингтоном и Тегераном по ядерному оружию, поскольку, по данным СМИ, Трамп якобы сам обратился к нему с такой инициативой.

Смарт отмечает, что для Трампа встреча с Путиным является рискованным шагом, ведь большинство американцев негативно относятся к России, и эта тенденция сохраняется уже более 70 лет. Более того, кремлевского диктатора в США ненавидят, что совершает потенциальную встречу с ним большой политической ошибкой для американского президента. Особенно это касается Путина, разыскиваемого Международным уголовным судом в Гааге – в марте 2023 года был выдан ордер на его арест.