logo

BTC/USD

104006.06

ETH/USD

2621.59

LTC/USD

102.61

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

46.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «СВО» пошла не по плану: россияне получили по зубам там, где не ожидали
commentss НОВОСТИ Все новости

«СВО» пошла не по плану: россияне получили по зубам там, где не ожидали

Ситуация в Курской области снова становится очень напряженной, вероятно, россияне снова туда перебросят войска

сегодня, 13:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российское командование продолжает отчитываться перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным о якобы полном "освобождении" Курской области от украинских сил обороны. Однако эта информация не соответствует реальности – украинские военные продолжают выполнять боевые задания на территории российского региона, сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

«СВО» пошла не по плану: россияне получили по зубам там, где не ожидали

Война в Украине

По его словам, Вооруженные силы Украины нанесли новые контрудары по позициям противника и продолжают контролировать часть Курской области. Ситуация в регионе динамична, поскольку враг частично оттянул свои подразделения из Курщины на Харьковское направление.

"Мы контролируем часть Курской области. В общем, охарактеризовать ситуацию там сложно, потому что она динамично меняется. Враг оттянул из Курщины часть своих войск и перебросил на Харьковское направление", — говорит Гетьман.

Военный аналитик считает, что из-за успешных действий ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях российское командование снова вынуждено будет перемещать войска вдоль линии фронта. Это может привести к ослаблению давления на некоторых участках и его усилению на других.

Гетьман также подчеркнул, что Россия не восполняет свои силы на фронте за счет внутренних резервов. Вместо этого противник активно использует железнодорожное сообщение для перемещения войск вдоль Восточного фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме нагло заявили, что так называемая "специальная военная операция" может завершиться до конца года. При этом россияне связали такой оптимизм с тем, что им, якобы, удалось освободить Курскую область от Сил обороны Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/zsu-zavdayut-uspishnyh-kontrudariv-po-vorogu-v-kurskij-oblasti-detali-vid-vijskovogo-analityka/
Теги:

Новости

Все новости