Российское командование продолжает отчитываться перед кремлевским диктатором Владимиром Путиным о якобы полном "освобождении" Курской области от украинских сил обороны. Однако эта информация не соответствует реальности – украинские военные продолжают выполнять боевые задания на территории российского региона, сообщил военный эксперт Алексей Гетьман.

Война в Украине

По его словам, Вооруженные силы Украины нанесли новые контрудары по позициям противника и продолжают контролировать часть Курской области. Ситуация в регионе динамична, поскольку враг частично оттянул свои подразделения из Курщины на Харьковское направление.

"Мы контролируем часть Курской области. В общем, охарактеризовать ситуацию там сложно, потому что она динамично меняется. Враг оттянул из Курщины часть своих войск и перебросил на Харьковское направление", — говорит Гетьман.

Военный аналитик считает, что из-за успешных действий ВСУ в Курской, Белгородской и Брянской областях российское командование снова вынуждено будет перемещать войска вдоль линии фронта. Это может привести к ослаблению давления на некоторых участках и его усилению на других.

Гетьман также подчеркнул, что Россия не восполняет свои силы на фронте за счет внутренних резервов. Вместо этого противник активно использует железнодорожное сообщение для перемещения войск вдоль Восточного фронта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Госдуме нагло заявили, что так называемая "специальная военная операция" может завершиться до конца года. При этом россияне связали такой оптимизм с тем, что им, якобы, удалось освободить Курскую область от Сил обороны Украины.



