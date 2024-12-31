Присутствие Вооруженных Сил Украины на территории Курщины становится серьезным вызовом для россиян, поскольку подрывает их планы на предстоящие переговоры, сообщил в эфире 24 канала военный Кирилл Сазонов.

Владимир Путин

По его словам, Россия пытается добиться важных тактических целей к инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. В частности, кафиры стремятся вытеснить украинские войска из Курской области любой ценой. За последний месяц это направление стало эпицентром интенсивных боев, штурмов и столкновений.

"Россияне не могут говорить, что так называемая "сво" идет по плану, что будущей линией разграничения будет линия боевого столкновения, потому что часть Курской области под контролем украинских войск", — подчеркнул Сазонов.

Он добавил, что присутствие украинских сил на территории России стало одной из причин, по которым кремлевского диктатора Владимира Путина назвали "неудачником года". Издание Politico отметило, что Путин потерял позиции как из-за неудач в Украине, так и из-за ослабления влияния в Сирии.

Сазонов также акцентировал внимание на сложных условиях ведения боев в этом регионе.

"Здесь постоянно или скользко, или грязи, поэтому технику использовать очень тяжело. Идут пехотные штурмы. Я таких не видел еще со времен Бахмута, когда 30 – 40 россиян идут в пешее наступление. Поэтому у врага большие потери среди личного состава. Они пытаются выбить нас, но мы держимся", — подчеркнул военный.

Кроме того, Сазонов прокомментировал информацию об участии северокорейских солдат в боевых действиях, назвав это скорее "медийной историей", чем реальным влиянием на фронт.

"Я лично не видел северокорейцев и никакие небольшие подразделения иностранных войск ситуацию вообще не изменят. Это более медийная история. Об этом много говорят политики, но нам все равно, кто там бурят, северокореец или россиянин", — подытожил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда Зеленский может отдать приказ на выход из Курской области.



