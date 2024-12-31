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Ткачик Олеся
Присутствие Вооруженных Сил Украины на территории Курщины становится серьезным вызовом для россиян, поскольку подрывает их планы на предстоящие переговоры, сообщил в эфире 24 канала военный Кирилл Сазонов.
Владимир Путин
По его словам, Россия пытается добиться важных тактических целей к инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января. В частности, кафиры стремятся вытеснить украинские войска из Курской области любой ценой. За последний месяц это направление стало эпицентром интенсивных боев, штурмов и столкновений.
Он добавил, что присутствие украинских сил на территории России стало одной из причин, по которым кремлевского диктатора Владимира Путина назвали "неудачником года". Издание Politico отметило, что Путин потерял позиции как из-за неудач в Украине, так и из-за ослабления влияния в Сирии.
Сазонов также акцентировал внимание на сложных условиях ведения боев в этом регионе.
Кроме того, Сазонов прокомментировал информацию об участии северокорейских солдат в боевых действиях, назвав это скорее "медийной историей", чем реальным влиянием на фронт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, когда Зеленский может отдать приказ на выход из Курской области.
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