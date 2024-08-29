logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Свет внезапно начал пропадать: в 11 областях ввели аварийные графики
commentss НОВОСТИ Все новости

Свет внезапно начал пропадать: в 11 областях ввели аварийные графики

Аварийные графики отключения электроэнергии были введены в 11 областях и Киеве.

сегодня, 17:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  29 августа в Украине начались аварийные отключения электроэнергии, не соответствующие предыдущим графикам. Во многих регионах страны были введены временные аварийные графики отключения света. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Свет внезапно начал пропадать: в 11 областях ввели аварийные графики

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Согласно информации компании, предварительные графики отключений в указанных регионах временно бездействуют. О завершении аварийных отключений будет сообщено отдельно.

Аварийные отключения света затронули следующие области:

  • Киев,
  • Киевская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область,
  • Житомирская область,
  • Днепропетровская область,
  • Кировоградская область,
  • Запорожская область,
  • Харьковская область,
  • Сумская область,
  • Полтавская область,
  • Донецкая область (частично).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина была в шаге от аварий на двух АЭС . Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.

Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных атакой России, в 17:10 по восточному времени энергоблок №3 ПАЭС был отключен от сети. В ноте отмечено, что Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Ukrenergo/3224
Теги:

Новости

Все новости