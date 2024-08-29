Свет внезапно начал пропадать: в 11 областях ввели аварийные графики

29 августа в Украине начались аварийные отключения электроэнергии, не соответствующие предыдущим графикам. Во многих регионах страны были введены временные аварийные графики отключения света. Об этом сообщает УкрЭнерго.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Согласно информации компании, предварительные графики отключений в указанных регионах временно бездействуют. О завершении аварийных отключений будет сообщено отдельно.

Аварийные отключения света затронули следующие области:

Киев,

Киевская область,

Черкасская область,

Черниговская область,

Житомирская область,

Днепропетровская область,

Кировоградская область,

Запорожская область,

Харьковская область,

Сумская область,

Полтавская область,

Донецкая область (частично).

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина была в шаге от аварий на двух АЭС . Украина 28 августа направила МАГАТЭ официальную ноту, в которой указано, что 26 августа Российская Федерация начала массированную ракетную и беспилотную атаку на критически важную инфраструктуру и энергетический сектор Украины с целью парализовать работу энергогенерирующих объектов Украины. В результате атаки в 08:58 по восточноевропейскому времени были обесточены энергоблоки, а именно: 1, 3 и 4 Ровенской атомной электростанции были отключены от сети. В 09:05 по восточноевропейскому времени энергоблоки Южноукраинской атомной электростанции. Мощность была снижена до суммарного уровня 1800 МВт.

Из-за колебаний в национальной энергосистеме, вызванных атакой России, в 17:10 по восточному времени энергоблок №3 ПАЭС был отключен от сети. В ноте отмечено, что Российская Федерация продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, намереваясь нарушить работу атомных электростанций страны, обеспечивающих большую часть электроэнергии в Украине. Российские атаки представляют значительный риск для стабильной работы атомных электростанций.

