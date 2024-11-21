Свет будут отключаться в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

21 ноября в Украине вводятся графики отключений электроэнергии. Свет будут отключаться с 6:00 до 22:00. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечается, ограничения электроснабжения будут действовать в разных объемах. В частности, с 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 22:00 будет применяться одна очередь отключений, а в период с 7:00 до 18:00 – две очереди.

Причиной ограничений стали повреждения энергетических объектов Украины в результате массированного ракетно-дронового удара со стороны России 17 ноября.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сообщили в "Укрэнерго".

В компании также отметили, что объем и продолжительность отключений могут изменяться в течение дня. Актуальную информацию о графиках можно найти на официальных ресурсах облэнерго.

Энергетики призвали украинцев избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов после возобновления электроснабжения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нанесла 220 ударов по энергетическим объектам Украины . Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с важным заявлением: Россия нанесла более 220 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и оккупировала около 18 гигаватт энергомощностей. Такие действия он назвал не просто войной, а террором против света и людей.

Он особенно поблагодарил энергетики, которые ежедневно, часто под обстрелами, возобновляют электроснабжение по всей стране. Президент также наметил главную задачу для страны — адаптацию к энергетическому террору.

Одной из ключевых инициатив, о которых заявил Зеленский, есть создание паспортов "энергетической устойчивости" для каждой области. Это новый инструмент, который позволит регионам эффективно реагировать на энергетические угрозы и обеспечивать бесперебойное электроснабжение.

