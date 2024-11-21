logo

BTC/USD

98478.13

ETH/USD

3363.47

LTC/USD

90.30

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Свет будут отключаться в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября
commentss НОВОСТИ Все новости

Свет будут отключаться в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Графики отключений электроэнергии в Украине будут действовать весь день, сообщили в Укрэнерго.

21 ноября 2024, 22:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

21 ноября в Украине вводятся графики отключений электроэнергии. Свет будут отключаться с 6:00 до 22:00. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Свет будут отключаться в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечается, ограничения электроснабжения будут действовать в разных объемах. В частности, с 6:00 до 7:00 и с 18:00 до 22:00 будет применяться одна очередь отключений, а в период с 7:00 до 18:00 – две очереди.

Причиной ограничений стали повреждения энергетических объектов Украины в результате массированного ракетно-дронового удара со стороны России 17 ноября.

"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — сообщили в "Укрэнерго".

В компании также отметили, что объем и продолжительность отключений могут изменяться в течение дня. Актуальную информацию о графиках можно найти на официальных ресурсах облэнерго.

Энергетики призвали украинцев избегать одновременного использования нескольких мощных электроприборов после возобновления электроснабжения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия нанесла 220 ударов по энергетическим объектам Украины . Президент Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с важным заявлением: Россия нанесла более 220 целенаправленных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и оккупировала около 18 гигаватт энергомощностей. Такие действия он назвал не просто войной, а террором против света и людей.

Он особенно поблагодарил энергетики, которые ежедневно, часто под обстрелами, возобновляют электроснабжение по всей стране. Президент также наметил главную задачу для страны — адаптацию к энергетическому террору.

Одной из ключевых инициатив, о которых заявил Зеленский, есть создание паспортов "энергетической устойчивости" для каждой области. Это новый инструмент, который позволит регионам эффективно реагировать на энергетические угрозы и обеспечивать бесперебойное электроснабжение.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Ukrenergo/3464
Теги:

Новости

Все новости