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Сверхмощный обстрел Славянска: много погибших и раненых

15 человек получили ранения в результате массированной атаки на город

сегодня, 16:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Вследствие обстрелов Славянска минимум шесть человек погибших. Среди которых ребенок. Об этом в эфире "Суспільного" сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.

Сверхмощный обстрел Славянска: много погибших и раненых

Славянск. Фото: GETTY IMAGES

Также известно, что меньшей мере 15 человек получили серьезные ранения. Власти Донетчины просят оставшихся в городе людей не терять время и оперативно эвакуироваться.

Татьяна Игнатченко отметила, что оккупанты накрыли огнем всю область, поэтому оставаться на территориях, где идет активное наступление врага крайне небезопасно. 

"Там также был сверхмощный обстрел этого города. Поэтому, оставаться людям на территории области опасно", — сказала она.

Также информацию о погибших и раненых у себя в Facebook подтвердил мэр Славянская Вадим Лях. 

"Массированный обстрел Славянского РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых", — отметил градоначальник.

По словам мэра, в городе сейчас около 15 пожаров.

Также россияне нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве. Есть попадания по частному сектору.

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