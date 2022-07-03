Сверхмощный обстрел Славянска: много погибших и раненых

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Кравцев Сергей
Вследствие обстрелов Славянска минимум шесть человек погибших. Среди которых ребенок. Об этом в эфире "Суспільного" сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко.
Славянск. Фото: GETTY IMAGES
Также известно, что меньшей мере 15 человек получили серьезные ранения. Власти Донетчины просят оставшихся в городе людей не терять время и оперативно эвакуироваться.
Татьяна Игнатченко отметила, что оккупанты накрыли огнем всю область, поэтому оставаться на территориях, где идет активное наступление врага крайне небезопасно.
Также информацию о погибших и раненых у себя в Facebook подтвердил мэр Славянская Вадим Лях.
По словам мэра, в городе сейчас около 15 пожаров.
Также россияне нанесли удар тремя ракетами по Краматорску, уничтожена гостиница, повреждена дорога в жилом массиве. Есть попадания по частному сектору.
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