Существует плохой сценарий: три бригады могут попасть в окружение около двух городов

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Украинские подразделения могут попасть в оцепление в районе Покровска и Мирнограда, поскольку войска РФ активно продвигаются на север в направлении Доброполья, пытаясь перерезать основную линию снабжения Сил обороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных, осведомленных о ситуации в этом направлении.
Война в Украине (фото из открытых источников)
Как отмечается, за последние три месяца выступление российских сил вдоль трассы Покровск-Константиновка растянулось более чем на 10 км, образуя восточную "клешню", которая охватывает Покровск и Мирноград.
Таким образом, оккупационные силы стремятся отрезать основную логистическую артерию, обеспечивающую украинские войска на Покровском направлении – она ведет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск.
По информации DeepState, до этой дороги врагам осталось преодолеть около 7 км.
По словам украинских военных, с которыми общались журналисты УП, 29 июля российские солдаты были замечены в 1,25 км от этой дороги.
Как сообщил командир роты, один из источников издания, передовые силы противника уже находятся в Родинском. Кроме того, противник близится к Белицкому.
"Украинская правда" информирует, что, по меньшей мере, три бригады могут оказаться в опасном положении. Украинские силы продолжают удерживать позиции в полях и лесных полосах на южном подходе к Покровску, а также на южном и восточном флангах возле Мирнограда и в самом городе.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мониторинговый аналитический проект DeepState в ночь на 30 июля сообщил о продвижении оккупационных российских войск возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.