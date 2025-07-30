Существует плохой сценарий: три бригады могут попасть в окружение около двух городов

Украинские подразделения могут попасть в оцепление в районе Покровска и Мирнограда, поскольку войска РФ активно продвигаются на север в направлении Доброполья, пытаясь перерезать основную линию снабжения Сил обороны. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на военных, осведомленных о ситуации в этом направлении.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечается, за последние три месяца выступление российских сил вдоль трассы Покровск-Константиновка растянулось более чем на 10 км, образуя восточную "клешню", которая охватывает Покровск и Мирноград.

"В районе шахты близ Родинского в течение нескольких дней продолжаются ожесточенные бои, а первые вражеские подразделения уже появились в городской застройке Родинского. Оккупационные войска продвигаются в восточной части Красного Лимана возле Родинского и атакуют шахту, находящуюся между Новоэкономическим и Мирноградом. Доброполье", – говорится в сообщении.

Таким образом, оккупационные силы стремятся отрезать основную логистическую артерию, обеспечивающую украинские войска на Покровском направлении – она ведет из Доброполья через Белицкое и Родинское в Покровск.

По информации DeepState, до этой дороги врагам осталось преодолеть около 7 км.

По словам украинских военных, с которыми общались журналисты УП, 29 июля российские солдаты были замечены в 1,25 км от этой дороги.

Как сообщил командир роты, один из источников издания, передовые силы противника уже находятся в Родинском. Кроме того, противник близится к Белицкому.

"Если они займут эти населенные пункты, логистика остановится на Мирнограде, и мы окажемся в окружении. Есть риск, что можем потерять тех бойцов, которые противостояли врагу на протяжении почти года на этом участке. Мы опасаемся, что все может пойти по сценарию Авдеевки или Угледара — когда и когда личный состав. Это самый плохой сценарий", – отметил военный.

"Украинская правда" информирует, что, по меньшей мере, три бригады могут оказаться в опасном положении. Украинские силы продолжают удерживать позиции в полях и лесных полосах на южном подходе к Покровску, а также на южном и восточном флангах возле Мирнограда и в самом городе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что мониторинговый аналитический проект DeepState в ночь на 30 июля сообщил о продвижении оккупационных российских войск возле ряда населенных пунктов в Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Разиного, Темировки, Малиевки, Александрограда и в Яблоновке", — говорится в сообщении DeepState.