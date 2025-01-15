Существует ли в Украине запрет на прямые переговоры с Путиным

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев до сих пор сохраняет принцип не вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, решение, принятое в начале полномасштабного вторжения, до сих пор остается активным.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" ответил на вопросы о прямых переговорах между Украиной и руководителем Кремля, которые могут возникнуть из-за намерений избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить войну. В частности, Сибига подтвердил, что запрет на переговоры с Путиным до сих пор работает.
На дополнительный вопрос, должна ли Украина вести переговоры с Путиным, глава МИД заверил, что существует запрет на такие контакты, ведь решение СНБО до сих пор действует.
Андрей Сибига отметил, что сначала нужно провести контакты с командой Трампа. По его словам, переговоры для окончания войны будут полагаться на формулу мира, которую ранее предлагала Украина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские дипломаты получили от Зеленского семь основных задач на 2025 год.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде назвали два варианта, как можно окончить войну в Украине. По словам нардепа Федора Вениславского, для этого необходима помощь партнеров.
Новости