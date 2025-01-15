Существует ли в Украине запрет на прямые переговоры с Путиным

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев до сих пор сохраняет принцип не вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, решение, принятое в начале полномасштабного вторжения, до сих пор остается активным.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" ответил на вопросы о прямых переговорах между Украиной и руководителем Кремля, которые могут возникнуть из-за намерений избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить войну. В частности, Сибига подтвердил, что запрет на переговоры с Путиным до сих пор работает.

"Да, это решение и сейчас действует", – ответил Сибига.

На дополнительный вопрос, должна ли Украина вести переговоры с Путиным, глава МИД заверил, что существует запрет на такие контакты, ведь решение СНБО до сих пор действует.

Андрей Сибига отметил, что сначала нужно провести контакты с командой Трампа. По его словам, переговоры для окончания войны будут полагаться на формулу мира, которую ранее предлагала Украина.

"Во время этих контактов мы должны прийти к общим оценкам, совместному пониманию важности скорейшего достижения справедливого мира и пониманию общности интересов – ведь справедливый мир отвечает интересам американского народа и американского государства", — сказал Сибига.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские дипломаты получили от Зеленского семь основных задач на 2025 год.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде назвали два варианта, как можно окончить войну в Украине. По словам нардепа Федора Вениславского, для этого необходима помощь партнеров.