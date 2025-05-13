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Суровикин нашелся: русского генерала увидели в Алжире

Командующего отступлением российских войск из Херсона обнаружили в Алжире

сегодня, 00:30
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Марьян Ощановский

Генерал Сергей Суровикин — бывший командующий группировкой российских войск в Украине, руководивший отступлением из Херсона, — почти за два года отсутствия в публичном пространстве был замечен на церемонии возложения венков в Алжире.

Суровикин нашелся: русского генерала увидели в Алжире

Суровикин находится в Алжире. Фото из открытых источников

На фотографиях, сделанных на военном кладбище Дели Ибрагим, Сергей Суровикин изображен во главе колонны сотрудников диппредставительства.

Генерал идет рядом с военным атташе России Владимиром Цукановым к могиле советского солдата И. Остапченко.

В подписи к публикации генерал помечен как руководитель группы российских военных специалистов в Алжире. При этом его имя не упоминается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/33028
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