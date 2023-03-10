Сунак сказал, как закончится война в Украине

Премьер Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся 10 марта в Париже. Лидеры обоих государств обсудят сотрудничество между странами, а также затронут тему военной помощи для Украины. Перед встречей с французским коллегой Риши Сунак рассказал, как должна закончиться война в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Премьер Великобритании Риши Сунак. Фото из открытых источников

Перед визитом во Францию премьер Великобритании Риши Сунак сказал, что планирует обсудить с Макроном поддержку Украины, которая бы обеспечила украинским войскам решающее "превосходство на поле боя". Также Сунак будет призывать другие страны мира не оказывать поддержки Российской Федерации, которая вторглась на территории независимой страны.

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Во время своего выступления Риши Сунак поделился мнениями, как должна закончиться война между Украиной и Россией.

"Это закончится, как и все конфликты за столом переговоров, но это решение должна принимать Украина", – говорит Сунак.

Британский лидер заверил, что его страна будет рядом с Украиной и будет помогать в войне. Сунак утверждает, что перед угрозой российской агрессии сплотилось не только НАТО, но и Европа и весь мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Франция и Великобритания договариваются о разработке высокоточного оружия для защиты от России и других врагов.

Также "Комментарии" писал предположение Виктора Орбана, который назвал две страны Европы, желающие мира в войне между Украиной и Россией. Кроме того, венгерский политик критикует Запад и считает, что из-за поставок оружия мир находится на грани третьей мировой войны.