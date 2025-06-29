Сумы оказались в опасности: какое оружие россиян начало доставать к городу

Российские войска впервые с начала полномасштабной войны применили ствольную артиллерию вблизи города Сумы. Обстрел произошел в селе Песчаное, которое находится менее чем в километре от границ областного центра. Это значит, что Россия способна уязвлять цели в самом городе обычной артиллерией с территории России.

"Гиацинт-Б". Фото из открытых источников

По информации источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, удар был нанесен примерно 22-23 июня. Вероятно, российские войска использовали активно-реактивный снаряд калибра 152 мм из артиллерийских систем типа "Гиацинт-Б" или "Гиацинт-С". Дальность таких снарядов составляет до 40 км.

По подсчетам журналистов, обстрелы вели с территории РФ, а именно из района села Кульбаки на севере, или с востока из районов Гуево или Горналь. Это означает, что ствольная артиллерия России теперь может накрывать пригород Сум прямо из пограничной полосы без необходимости заходить вглубь Украины.

"Несмотря на усиление подразделений Сил обороны на Сумщине и наступательные действия украинской армии в направлении Кондратовки, Андреевки и Юнаковки, российская армия не оставляет попыток дотянуться до Сум артиллерией", — объясняют в УП.

Новое применение ствольной артиллерии дополняет предварительные удары реактивными системами, в частности, такими как БМ-21 "Град". В начале июня во время одного из таких обстрелов по Сумам погибли шесть человек. Теперь российская армия использует более точные и более мощные системы с более высоким уровнем поражения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ пошли в наступление на Сумщине. Обновление DeepState.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский ответил на сумасшедшие планы Путина по Сумщине.