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Сумы были только началом: Путин готовит страшный удар по Украине на Пасху

Новый обстрел может стать переломным моментом, который заставит усилить санкции против агрессора

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность по поводу вероятности новой масштабной атаки России на Украину во время Пасхальных праздников. Как сообщает LRT, дипломат считает, что Кремль может готовить еще более жесткие действия.

Сумы были только началом: Путин готовит страшный удар по Украине на Пасху

Фото: 24 Канал

После недавнего удара по Сумам в Вербное воскресенье Будрис предупредил: это нападение может быть лишь прологом к еще более жестокой эскалации.

"Эта неделя — Страстная. Мы приближаемся к Пасхе. Не сомневаюсь, что Россия готовит новую шокирующую атаку именно на праздники. Это может стать переломным моментом, который заставит нас наконец признать: санкции нужно серьезно усилить", — заявил министр.

Он также добавил, что последняя атака на Сумы может стать катализатором для более активных и решительных действий со стороны Европейского Союза.

"Если мы не откроем переговорные главы с Украиной еще в этом семестре, если провалим ужесточение санкций — Европейский Союз потеряет право говорить о собственном геополитическом весе. Мы больше не сможем претендовать на реальное влияние в мире", — подчеркнул Будрис.

Литовский министр также подчеркнул важность расширения санкционного давления, в частности, на российскую атомную отрасль и так называемый "теневой флот", который используется для обхода ограничений.

По словам Будриса, Литва активно вовлечена в подготовку нового санкционного пакета и надеется, что он будет принят уже на ближайшем заседании Совета иностранных дел ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что у России достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, является опасным.



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