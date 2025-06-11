Сумской областью начали заниматься: врага удается отбить

10 июня российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не добились. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвигались к юго-востоку и юго-западу от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).

9 и 10 июня российские войска атаковали севернее города Сумы близ Яблоновки и Новониколаевки, а также северо-восточнее города Сумы близ Юнаковки. Российский военкор утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Кондратовки, Андреевки (обе к северу от города Сумы) и Юнаковки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российское военное командование перебросило большую часть российской Курской группы войск к северу Сумской области.

Украинский военный корреспондент Богдан Мирошников отметил, что Сумщиной наконец-то начались серьезно заниматься в "высоких кабинетах".

"Уже есть участки, где врага удалось немного подвинуть. Например, в районе Юнаковки. Незначительно, но подвинули. Потому что это очень важное село для всей обороны. Враг наступает пехотными группами и не успевает закрепляться, после чего есть возможность выбивать оттуда это д*рьмо", – отмечает военкор.

Мирошников добавляет, что только через 15-17 недель после того как ситуация ухудшилась, в высоких кабинетах начали что-то делать и принимать нормальные адекватные решения.

" Ну не можем мы на каждый участок поставить командующим Драпатого, Скибюка или Апостола ", — пишет он.

Аналитики проекта DeepState тем временем отмечают, что враг продвинулся возле Яблоновки, Богдановки, Днепроэнергии и Белогоровки Донецкой области.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские военные имеют успехи на Харьковщине.