logo

BTC/USD

115349

ETH/USD

4537.63

USD/UAH

41.31

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сумщина в страшном огне: стало известно о зверском ударе армии РФ. есть погибшие
commentss НОВОСТИ Все новости

Сумщина в страшном огне: стало известно о зверском ударе армии РФ. есть погибшие

Баллистические ракеты попали в жилищный сектор села Бытицы, вызвав пожар.

12 сентября 2025, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Утром 12 сентября российские войска нанесли очередной ракетный удар по территории Сумской области. Под вражеским огнем оказалось село Битицы, входящее в состав Сумской городской общины. Как сообщили глава Сумской ОВА Олег Григорив и руководитель городской военной администрации Сергей Кривошеенко, в результате атаки погибли, серьезные разрушения в жилом секторе и зафиксированы очаги возгорания.

Сумщина в страшном огне: стало известно о зверском ударе армии РФ. есть погибшие

Фото: из открытых источников

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами, вероятно, баллистического типа, по территории Битицкого старостата. Основной удар пришелся на жилую часть населенного пункта. На месте взрывов возник масштабный пожар, который спасатели пытаются ликвидировать, несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов.

По словам местного старосты, по меньшей мере двое мирных жителей погибли. Разрушены по меньшей мере пять частных домов, но количество поврежденных сооружений может возрасти — специалисты еще работают на месте трагедии.

Параллельно с ударом по селу россияне также атаковали промышленную зону на окраине областного центра. Там, по информации Сумской ОВА, попадания вызвали пожар, уничтожены транспортные средства и повреждены нежилые сооружения.

Под завалами нашли тело охранника, находившегося на объекте во время атаки. Известно, что после первого взрыва мужчина еще выходил на связь, но после второго удара связь с ним исчезла.

Взрывы в Сумах были слышны примерно с 6 утра. Вечером накануне военные уже фиксировали активность вражеских беспилотников в регионе, что могло свидетельствовать о готовящемся ударе.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на пятом саммите первых леди и джентльменов, во время которой затронул гуманитарную катастрофу во временно оккупированном Донецке.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости