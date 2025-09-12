Сумщина в страшном огне: стало известно о зверском ударе армии РФ. есть погибшие

Утром 12 сентября российские войска нанесли очередной ракетный удар по территории Сумской области. Под вражеским огнем оказалось село Битицы, входящее в состав Сумской городской общины. Как сообщили глава Сумской ОВА Олег Григорив и руководитель городской военной администрации Сергей Кривошеенко, в результате атаки погибли, серьезные разрушения в жилом секторе и зафиксированы очаги возгорания.

Фото: из открытых источников

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар тремя ракетами, вероятно, баллистического типа, по территории Битицкого старостата. Основной удар пришелся на жилую часть населенного пункта. На месте взрывов возник масштабный пожар, который спасатели пытаются ликвидировать, несмотря на постоянную угрозу повторных обстрелов.

По словам местного старосты, по меньшей мере двое мирных жителей погибли. Разрушены по меньшей мере пять частных домов, но количество поврежденных сооружений может возрасти — специалисты еще работают на месте трагедии.

Параллельно с ударом по селу россияне также атаковали промышленную зону на окраине областного центра. Там, по информации Сумской ОВА, попадания вызвали пожар, уничтожены транспортные средства и повреждены нежилые сооружения.

Под завалами нашли тело охранника, находившегося на объекте во время атаки. Известно, что после первого взрыва мужчина еще выходил на связь, но после второго удара связь с ним исчезла.

Взрывы в Сумах были слышны примерно с 6 утра. Вечером накануне военные уже фиксировали активность вражеских беспилотников в регионе, что могло свидетельствовать о готовящемся ударе.

Как уже писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на пятом саммите первых леди и джентльменов, во время которой затронул гуманитарную катастрофу во временно оккупированном Донецке.