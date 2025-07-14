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Сумщина пылает: Россия нанесла удар авиабомбами и дронами, есть погибшие

Россия атаковала Сумщину: погибли два человека, среди раненых — семилетний ребенок

14 июля 2025, 12:35
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Ткачова Марія

Сумщина снова под прицелом. Вечером 13 июля российская армия нанесла удары по Шосткинской общине. По населенному пункту избивали сразу с воздуха — управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

Сумщина пылает: Россия нанесла удар авиабомбами и дронами, есть погибшие

Рф ударила по Сумской области авиабомбами и дронами

Атака повлекла за собой масштабные разрушения и жертвы среди мирного населения. Предварительно погибли двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет. Еще четыре человека получили ранения — все они жили в одном из многоквартирных домов. Среди травмированных – семилетний ребенок.

Из-за обстрелов возникли пожары. Разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома и нежилые здания. На месте работают спасатели — они тушат огонь, разбирают завалы и помогают людям.

оккупанты продолжают целенаправленно бить по гражданским, оставляя за собой только пепел, кровь и слезы. Сумщина – очередное напоминание, что в тылу нет безопасных мест.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не планирует передавать Украине крылатые ракеты Taurus, несмотря на новую волну воздушных атак со стороны России и соответствующий запрос из Киева.
По его словам, страна уже передала три из двенадцати систем Patriot, которые есть на вооружении, и сейчас у Германии осталось только шесть: две переданы Польше, а еще одна постоянно находится на техническом обслуживании или используется для учений. В такой ситуации у Германии нет возможности предоставить больше систем.

Министр подчеркнул, что такое количество критически мало, особенно если учитывать цели НАТО, к которым страна обязана двигаться.



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Источник: https://t.me/dsns_telegram/46092
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