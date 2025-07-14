Сумщина пылает: Россия нанесла удар авиабомбами и дронами, есть погибшие

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Ткачова Марія
Сумщина снова под прицелом. Вечером 13 июля российская армия нанесла удары по Шосткинской общине. По населенному пункту избивали сразу с воздуха — управляемыми авиабомбами и беспилотниками.
Рф ударила по Сумской области авиабомбами и дронами
Атака повлекла за собой масштабные разрушения и жертвы среди мирного населения. Предварительно погибли двое мужчин в возрасте 50 и 55 лет. Еще четыре человека получили ранения — все они жили в одном из многоквартирных домов. Среди травмированных – семилетний ребенок.
Из-за обстрелов возникли пожары. Разрушены и повреждены многоэтажки, частные дома и нежилые здания. На месте работают спасатели — они тушат огонь, разбирают завалы и помогают людям.
оккупанты продолжают целенаправленно бить по гражданским, оставляя за собой только пепел, кровь и слезы. Сумщина – очередное напоминание, что в тылу нет безопасных мест.