Сумщина под угрозой: территория "серой зоны" в области существенно выросла

На карте аналитического проекта DeepState зафиксировано расширение "серой" зоны между пограничными селами Журавка и Басовка в Сумской области.

Фото: из открытых источников

Соучредитель проекта DeepState, Руслан Микула, в комментарии для Общественного Сумы отметил, что российские войска пытаются прорвать украинскую границу и закрепиться на всей его протяженности от Журавки до контрольно-пропускного пункта Суджа в Курской области.

"Бои продолжаются, враг терпит постоянное огневое поражение", — подчеркнул он.

Дополнительные подробности аналитик не раскрыл.

4 апреля Андрей Демченко, спикер Госпогранслужбы, сообщил, что российские штурмовики продолжают попытки пересечь украинскую границу в Сумской области и закрепиться, но подразделения ВСУ уничтожают их как на происках, так и после пересечения границы.

6 апреля Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что российские пропагандистские каналы распространяют ложную информацию о якобы захвате села Басовка в Сумской области.

Тогда же Андрей Демченко уточнил, что российские группы находятся в Басовке, но село оставалось под контролем украинских сил.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro отмечал, что российская армия готовится к наступлению в Сумскую и Харьковскую области, пытаясь выиграть время для подготовки.

7 апреля Руслан Микула, соучредитель DeepState, сообщил, что российские войска продолжают штурм села Басовка, поскольку это самый большой населенный пункт в приграничной зоне, который имеет укрытие. Это может указывать на намерение РФ превратить деревню в опорный пункт для наступления в направлении Юнаковки.

Портал "Комментарии" писал, что во время весенне-летней кампании, вероятно, враг сосредоточит свое наступление на 3-4 ключевых направлениях. Такое мнение высказал майор запаса Национальной гвардии Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".