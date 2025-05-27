Сумщина — не предел: Россия планирует наступление сразу по двум направлениям

Несмотря на то, что в Сумской области российское продвижение остается ограниченным, главная угроза для Украины сейчас формируется на восточном направлении. Как пояснил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, в районе между Покровском и Константиновкой российские войска пытаются одновременно атаковать с двух направлений. В случае усиления сил противника, опасность в этом секторе значительно возрастет.

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В Сумской области, по словам главы областной военной администрации Олега Григорова, под контроль российских войск временно перешли населенные пункты Новенькое и Басовка (Юнаковская община), а также Веселовка и Журавка (Хотинское общество). Российская армия пытается продвинуться вглубь территории, создавая так называемую "буферную зону" на пограничных.

Лакийчук отмечает, что эти действия — не отдельная наступательная операция, а часть более широкой стратегии вытеснения украинских сил из приграничья Курской области. Если посмотреть на карту Deep State, то можно увидеть, что российские войска постепенно продвигаются с флангов, в частности с северного направления.

Еще две недели назад враг пытался обойти украинские позиции, сейчас четыре населенных пункта оказались в "серой зоне", куда был нанесен фланговый удар. Пока на Курском направлении продолжаются бои, в Сумской области противник не теряет активности.

"Пока это тактические действия", — отмечает Лакийчук.

Впрочем, если российскому командованию удастся реализовать свой план и уничтожить украинскую группировку в районе Курщины, как анонсировал 9 мая Валерий Герасимов, дальнейшее развитие событий может выйти из-под контроля и стать непредсказуемым.

Портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области остается сложной и динамичной. Вражеские силы периодически заходят в пограничные населенные пункты, однако удержаться там надолго не могут — украинская оборона активно противодействует созданию вражеских плацдармов, заявил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.