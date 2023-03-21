Сумасшедшие: жена погибшего рашиста рассказала, зачем они глумились над черепом защитника "Азовстали"

Жена российского военного, капитана Игоря Мангушева, убитого пулей в голову в феврале 2023 года, рассказала при каких обстоятельствах ее муж забрал с собой голову украинского защитника "Азовстали", а затем позировал с ней на сцене, во время публичного выступления. Возмездие за глумление над останками украинского бойца рашиста настигло под Стахановым, где его, вероятно, остановили и застрелили с целью ограбления вагнеровцы. От полученного пулевого ранения Мангушев скончался после четырех дней пребывания в реанимации.

"Азовсталь" стала останньою фортецею захисників Маріуполя

"Мы с Игорем гуляли по "Азовстали", – говорит жена погибшего Мангушева. – Я увидела военную форму с синей изолентой, решила снять с нее шеврон с группой крови на память или как сувенир кому-нибудь. Среди российских военных это нормальная практика... Потащила, и тут из формы выпали кости и череп. Игорь сразу же побежал к машине за пакетом. Он взял этот череп, потому что жена какого-то его товарища очень хотела череп украинца".

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По поводу выступления с черепом украинского защитника, она отмечает следующее: "Мы пошли с Игорем на поэтические чтения, и вдруг Игорь загорелся, что должен выступить с черепом".

"Этот фрагмент интервью демонстрирует, насколько психически нездоровы воюющие против Украины россияне, — прокомментировал приведенный выше фрагмент интервью украинский журналист Юрий Бутусов, который привел его в своем телеграмм-канале. — Для них смерть — это повод для зубоскальств, они собирают фрагменты тел погибших для своего пиара, в точности повторяя поведение нацистов, фотографировавшихся с трупами своих жертв во время Второй мировой войны".

Напомним, что в Украине приговорили два десятка российских депутатов к длительному тюремному сроку. Тем временем в НАТО отреагировали на переговоры Си Цзиньпина и Путина. А Франция находится на грани политического краха.