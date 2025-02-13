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Судьбу Украины уже решили: Киеву придется уступить территории и забыть о НАТО

Зеленского лишь проинформировали об этих событиях, и его самые плохие опасения стали реальностью.

сегодня, 18:30
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Клименко Елена

Начало Мюнхенской конференции безопасности, на которую должен прибыть президент Владимир Зеленский, чтобы снова озвучить аргументы по защите независимости Украины перед США, может уже знаменовать окончательное решение относительно ее будущего. Вероятно, Украине придется отказаться от вступления в НАТО и уступить территории, которые Россия начала захватывать еще с 2014 года, пишет Bloomberg.

Судьбу Украины уже решили: Киеву придется уступить территории и забыть о НАТО

Фото: 24 Канал

"Перед тем, как Дональд Трамп позвонил по телефону Владимиру Путину, он заявил, что "Украина может однажды стать частью России". Полное значение его слов стало понятно во время 90-минутного разговора двух президентов, когда они обсудили возможность саммита", — отмечает издание.

Отмечается, что Зеленского лишь проинформировали об этих событиях, и его худшие опасения стали реальностью: условия мирных переговоров определяются без его участия, а предложения по обмену украинских полезных ископаемых в защиту не имели большого значения.

"Ирония заключается в том, что именно в Мюнхене 1938 года западные государства надеялись, что они смогут сдержать нацистскую агрессию, позволив Германии аннексировать часть Чехословакии. Многие видят параллели этой проваленной политики умиротворения в нынешней ситуации и предупреждает, что Путин продолжит попытку. , что ожидает бесконечной поддержки от США", — говорится в статье.

"Комментарии" уже сообщали, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным стал символом конца дипломатической изоляции России со стороны Америки после ее вторжения в Украину три года назад.



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