Судьба Украины зависит от того, удержим ли мы эти 4 города, а не от Аляски: объяснение военного

Судьба Украины гораздо больше зависит от того, удержим ли мы Доброполье, Покровск, Константиновку и Купянск, чем от переговоров на Аляске. Пока Путин будет видеть, что может двигаться вперед хотя бы на сантиметр в день, тем более на километры, как сейчас – он не остановится. Под любым предлогом. Такое мнение выловил военнослужащий ВСУ, телеведущий блогер Богдан Буткевич.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Пока мы физически не остановим фронт – он не остановится. Банально? Но такова реальность. И от того, что кто верит, что все само по себе остановится, ничего не изменится. Так же те, кто надеется на заморозку силой дипломатии или что желание Трампа оторвать Россию от Китая и дорваться до рашистского бабла может все изменить – напрасны надежды", – считает блогер.

Богдан Буткевич отмечает, что здесь стоит не забывать, что в той же Корейской войне, перед тем, как все остановилось, фронт реально стоял на месте уже почти год, а перед этим год обе стороны безуспешно пытались его прорвать. Поэтому очевиден факт, что войны разговорами не выигрываются.

"Чем больше вы отвлечетесь от войны – тем скорее эта война к вам придет. Такие вот простые закономерности", – заметил Богдан Буткевич.

