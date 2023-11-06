Судьба экономического карлика: экономист дал прогноз для России

Доктор экономических наук и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что показатели ВВП РФ в мировом масштабе сокращаются, а в следующем году Россия может стать экономическим карликом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Савченко в эфире телеканала FreeДом.



Россия превратится в экономического карлика и прекратит существование. Фото из открытых источников

Александр Савченко утверждает, что в начале войны доля ВВП России в мировом составляла 2,6%, однако через 20 месяцев войны она сократилась до 1,6-1,7%. К примеру, наикрупнейшая экономика мира – США, имеет долю 25%, ВВП Китая – 19%, а Японии и Германии около 4,4%.

Доктор экономических наук считает, что к концу следующего года курс рубля в России поднимется до показателя 150 рублей за доллар, а доля ВВП РФ снизится до 1% от общего мирового. Александр Савченко прогнозирует, что в таком случае Россия превратится в экономического карлика и не окажет глобального влияния на международной арене. По словам экономиста, в конце концов это приведет к введению новых и более жестких санкций против России.

"Вот о чем должен думать Путин, если он хочет как-то жить. У него один шанс выжить – это прекратить войну в ближайшее время, иначе РФ ждет судьба экономического карлика", – утверждает Александр Савченко.

Экономист добавляет, что перед распадом СССР имел показатели около 1% и прекратил свое существование. Поэтому Россия приблизившись к этому показателю также может испытать коллапс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия планирует к своей "весе зла" добавить еще одну новую страну.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал об изменении стратегии в войне с Россией.