Судьба Бахмута: что сейчас происходит в Покровске

В результате обстрела района Динзавода в Покровске погиб местный житель. Один человек ранен. Об этом сообщили в Покровской ГВА.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Из-за вооруженной агрессии РФ количество жертв среди гражданского населения увеличивается. Обстрелы не утихают, пишет местные власти.

29 декабря в 07:30 враг нанес удар по северной части города. В результате обстрела пострадал мужчина 1961 г.р.. С переломом и осколочным ранением голени он был доставлен в Добропольскую БИЛ.

Также инспектор эвакуационного отряда "Белый Ангел" сообщил, что на улице в северном районе Покровска обнаружен погибший гражданский мужчина 1977 г.р. Обстрелом поврежден 1 двухэтажный дом.

В 14:10 FPV-дрон попал в автотранспортное предприятие, в результате чего повреждены автозаправочные колонки. Информация о пострадавших не поступала.

Приблизительно в это же время в результате обстрела произошел пожар в частном секторе западной части города. По прибытию установлено, что горит хозяйственная постройка на площади 30 кв. Пострадавших и погибших нет.

Местные паблики сообщают, что в городе нет связи, света и интернета. Такая же ситуация была и в Бахмуте, когда линия фронта быстрыми темпами приближалась и шли бои за город, а также во всех других городах, куда пришел "русский мир".

В связи с усложнением ситуации безопасности, в ГВА призывают жителей не медлить с эвакуацией.

Напоминаем, что отправка эвакуационных поездов осуществляется со станции Павлоград I.

Для регистрации на поезд необходимо оставить заявку, позвонив по телефону в контактный центр Покровской городской военной администрации по номеру: 0-800-300-101.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как россияне продолжают войну в Украине, продвигаются по направлениям и накапливают оружие и живую силу для ударов по Украине. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, Путин хочет, чтобы война продолжалась, и нет предпосылок для того, что РФ пытается завершить нападение на Украину.

"Война продолжается. Россияне пытаются двигаться на Покровском направлении, цепляться за острова в Херсонской области, шахеды — летать. Не стоит смотреть на уменьшение количества — они накапливают дроны, потому что у них произошло логистическое провисание вследствие удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к шахедам, отсюда и снижение количества в воздухе. У россиян накоплено много ракет разных типов, в частности, Х-101 и Калибр, а также баллистика для нанесения ударов. Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", – подчеркнул Коваленко.