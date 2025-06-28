Суд вынес приговор военному, который не явился в ТЦК, но пошел служить: подробности

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Ткачова Марія
В Сумской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.
Иллюстративное фото военного
По данным следствия, еще в ноябре 2024 года житель Сумщины получил повестку в территориальный центр комплектования. Однако на указанную дату в ТЦК он не явился. На суде объяснил: тогда имел проблемы со здоровьем — была высокая температура, так что физически не мог прийти.
С тех пор никаких попыток явиться в центр или сообщить о состоянии здоровья он не предпринимал, что квалифицировали как уклонение. В то же время сам обвиняемый во время судебного заседания полностью признал вину и искренне раскаялся в совершенном.
Он также отметил, что впоследствии, уже самостоятельно, вступил в ряды Вооруженных сил Украины. По состоянию на июнь 2025 г. он официально проходит военную службу.
Суд учел эти обстоятельства, однако признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва во время мобилизации.
Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Впрочем, мужчина был освобожден от реального отбывания наказания, назначив испытательный срок на 1 год.
Если в течение этого срока он не совершит нового преступления и продолжит нести службу без нарушений — осуждение не будет иметь правовых последствий.