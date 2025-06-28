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Суд вынес приговор военному, который не явился в ТЦК, но пошел служить: подробности

Получил повестку, не явился, но пошел служить: на Сумщине суд вынес приговор мужчине, пропустившему ТЦК по болезни

28 июня 2025, 16:32 comments2026
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Ткачова Марія

В Сумской области суд рассмотрел дело в отношении мужчины, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

Суд вынес приговор военному, который не явился в ТЦК, но пошел служить: подробности

Иллюстративное фото военного

По данным следствия, еще в ноябре 2024 года житель Сумщины получил повестку в территориальный центр комплектования. Однако на указанную дату в ТЦК он не явился. На суде объяснил: тогда имел проблемы со здоровьем — была высокая температура, так что физически не мог прийти.

С тех пор никаких попыток явиться в центр или сообщить о состоянии здоровья он не предпринимал, что квалифицировали как уклонение. В то же время сам обвиняемый во время судебного заседания полностью признал вину и искренне раскаялся в совершенном.

Он также отметил, что впоследствии, уже самостоятельно, вступил в ряды Вооруженных сил Украины. По состоянию на июнь 2025 г. он официально проходит военную службу.

Суд учел эти обстоятельства, однако признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 336 Уголовного кодекса Украины – уклонение от призыва во время мобилизации.

Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Впрочем, мужчина был освобожден от реального отбывания наказания, назначив испытательный срок на 1 год.

Если в течение этого срока он не совершит нового преступления и продолжит нести службу без нарушений — осуждение не будет иметь правовых последствий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Путин убегает от ареста: не появится на саммите БРИКС в Бразилии из-за ордера МКС. Президент России Владимир Путин вновь избежит непосредственного участия в международном саммите из-за ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Как сообщил советник Кремля Юрий Ушаков, глава РФ не поедет в Бразилию на предстоящий 6–7 июля саммит БРИКС. Вместо него страну будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, а сам Путин присоединится к мероприятию в онлайн-формате.



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Источник: https://reyestr.court.gov.ua/Review/128231427
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