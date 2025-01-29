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Студента в Украине осудили за отказ от мобилизации: что произошло

12 июля 2023 года он получил повестку в территориальный центр комплектования и должен был отправиться на военную службу 17 июля, но не явился и уклонился от мобилизации.

сегодня, 11:50
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Клименко Елена

Суд в Закарпатье приговорил 27-летнего мужчину к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он получил повестку, но во избежание призыва поступил в Тернопольский кооперативный профессиональный колледж по специальности "предпринимательство и торговля". Об этом говорится в приговоре Межгорского районного суда Закарпатской области.

Студента в Украине осудили за отказ от мобилизации: что произошло

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Согласно судебным материалам, обвиняемый является начальником пункта предоставления финансовых услуг в одной из компаний и учится на третьем курсе колледжа. Мужчина также имеет воинское звание "младший лейтенант". 12 июля 2023 года он получил повестку в территориальный центр комплектования и должен был отправиться на военную службу 17 июля, но не явился и уклонился от мобилизации.

В суде адвокат подсудимого утверждал, что после нарушения закона его клиент стремится изменить свой образ жизни, изменил круг общения и условия жизни. К тому же он отметил, что у мужчины есть отсрочка от мобилизации через обучение в колледже.

Однако прокурор отметил, что отсрочка не свидетельствует об уменьшении общественной опасности совершенного деяния, поэтому призвал суд наказать обвиняемого. Суд учел, что мужчина получил отсрочку от мобилизации на основании обучения, но это не освобождает его от ответственности за уклонение от военной службы.

23 января 2025 Межгорский районный суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Офис Президента Украины рассматривает возможность внедрения реформы, предусматривающей добровольный военный контракт для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежащих мобилизации. Целью этого является финансово мотивировать молодежь присоединяться к рядам Вооруженных Сил Украины.



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