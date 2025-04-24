Стратегия РФ работает: какую цель поставил перед собой враг

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Марьян Ощановский
Стратегия России, предусматривающая временное прекращение огня и обстрелы украинских городов в тылу, приносит ей результаты, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.
РФ не хочет мира. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, цель россиян — получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.
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