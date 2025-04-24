Стратегия РФ работает: какую цель поставил перед собой враг

Стратегия России, предусматривающая временное прекращение огня и обстрелы украинских городов в тылу, приносит ей результаты, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

РФ не хочет мира. Фото из открытых источников

"И "пасхальное перемирие", и сегодняшние ночные обстрелы обычных жилых домов – это элементы одной политической игры РФ. И миру совершенно безразлично цену такой "игры". С одной стороны – показать Западу "стремление к миру". А с другой – загнать украинское общество в состояние, когда будет все равно на условия этого "мира". К сожалению, такая стратегия достаточно успешно работает", – подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, цель россиян — получить максимально выгодные результаты переговоров, заморозить войну на нужное время, усилить военную мощь и напасть с новыми силами.

"Каждый из нас должен понять, что варианта плана "оставить Украину в покое" у россиян не существует. Мир нам очень нужен. Вопрос в том, какой ценой нам достанется мир и используем ли мы его для модернизации армии, строительства ВПК и реанимации экономики. Или проигрываем", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на критику американского президента Дональда Трампа. Глава государства напомнил Трампу, что бывший госсекретарь США Майк Помпео признавал аннексированный Крым территорией Украины. "Мы благодарны партнерам. Украина всегда будет действовать в соответствии со своей Конституцией. И мы абсолютно уверены, что наши партнеры, в том числе США, будут действовать согласно своим сильным решениям", — подчеркнул Владимир Зеленский.