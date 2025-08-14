Стратегия Путина будет ожидаемой: чего ждать от переговоров с Трампом

В пятницу должна состоятся встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, чего ожидания от общения Трампа и Путина.

По словам руководителя ЦПД СНБО, лейтенанта Андрея Коваленко, главная стратегия Путина в любой дипломатии всегда заключалась в минимуме конкретики, максимуме воды и размывании содержаний.

"Он просто всегда ворует время, размывает историческими пустяками и рефлексией на прошлое. Судя по имеющейся информации, завтра он будет пытаться делать именно это", — пояснил Коваленко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Центре противодействия дезинформации, со ссылкой на информацию от Сил обороны, сообщили, что Путин готовит для встречи с президентом США Дональдом Трампом определенные "исторические материалы". Отмечают, что речь идет о географических картах, которые, по замыслу Путина, должны доказать Трампу, что Украина якобы "искусственное государство", сформированное за счет территорий других стран. По убеждению, российской стороны это должно оправдать военную агрессию Кремля против Украины и претензии РФ на украинские территории.

В Центре подчеркивают, что такие псевдоисторические спекуляции – типичный прием российской пропаганды, к которому неоднократно прибегал в публичных выступлениях и сам Путин. Подобный подход недопустим с точки зрения международного права, в котором четко зафиксированы принципы территориальной неприкосновенности, нерушимости границ и незаконности применения силы или угрозы силой.

К тому же если брать исторические реалии, то большинство современных стран или их частей в прошлом входили в другие государства.