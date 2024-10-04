Стратегия «несокрушимых крепостей» провальная: власть жестко критикуют за ситуацию на фронте

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Ткачик Олеся
Украина уже потеряла несколько своих "крепостей" — Северодонецк, Бахмут, Авдеевку, Крынки, Волчанск и Угледар, говорит бывший генпрокурор, воевавший на фронте, Юрий Луценко.
Угледар
Он спрашивает, как можно воевать с пехотными батальонами в 30 человек.
По его убеждению, победа достигается, в первую очередь, системной мобилизацией и демобилизацией, а также строительством оборонных укреплений и развитием отечественного ВПК хотя бы в части дронов, ребов и снарядов для обороны фронта.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в ВР признают, что в Украине остро не хватает людей на фронте. Поэтому нардеп Роман Костенко считает, что необходимо снизить мобилизационный возраст до 20 лет. По его словам, на Западе не понимают, почему Украина говорит о нехватке военных, но не призывает молодежь на фронт. Нардеп подчеркнул, что, мол, нигде в мире такого нет, там призыву подлежат молодые люди с 18 лет.
Также "Комментарии" рассказывали о невероятно сложном выходе военных из Угледара, где погибли многие бойцы, некоторые оставались на позициях в качестве смертников.
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