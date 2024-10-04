Стратегия «несокрушимых крепостей» провальная: власть жестко критикуют за ситуацию на фронте

Украина уже потеряла несколько своих "крепостей" — Северодонецк, Бахмут, Авдеевку, Крынки, Волчанск и Угледар, говорит бывший генпрокурор, воевавший на фронте, Юрий Луценко.

Угледар

"Победа не придет из-за стратегии очередной "несокрушительной крепости", в которой и в 2022, и в 2024 нет резервов, БК и фортифицированных флангов. Армия делает все возможное. Но все повторяется в каждой серии сериала", – отметил Луценко.

Он спрашивает, как можно воевать с пехотными батальонами в 30 человек.

"Без пополнения. Без арты и дронов. Без РЭБ. Зато с мега коррупцией в тылу, ложью на Марафоне и планом победы, который должен обеспечить Байден", – отметил Луценко.

По его убеждению, победа достигается, в первую очередь, системной мобилизацией и демобилизацией, а также строительством оборонных укреплений и развитием отечественного ВПК хотя бы в части дронов, ребов и снарядов для обороны фронта.

"Деньги на это в бюджете есть. Умения организовать, проконтролировать, наказать воров и дать дорогу инициативным – нет", — добавил Луценко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в ВР признают, что в Украине остро не хватает людей на фронте. Поэтому нардеп Роман Костенко считает, что необходимо снизить мобилизационный возраст до 20 лет. По его словам, на Западе не понимают, почему Украина говорит о нехватке военных, но не призывает молодежь на фронт. Нардеп подчеркнул, что, мол, нигде в мире такого нет, там призыву подлежат молодые люди с 18 лет.

Также "Комментарии" рассказывали о невероятно сложном выходе военных из Угледара, где погибли многие бойцы, некоторые оставались на позициях в качестве смертников.



