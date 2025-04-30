Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов демонстрирует четкое стратегическое видение и аналитический подход в планировании ударов по важным целям на территории РФ. Его работа – это не спонтанные решения, а результат тщательной координации и анализа. Об этом в своем сообщении в Facebook написал блоггер и политический обозреватель Владимир Цыбулько.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Фото: 24 Канал

"Создается впечатление, что в стране каждый второй стал экспертом по военной тактике. Во времена войны это не удивительно, но информационное пространство наполнено как паническими настроениями, так и критикой Сил обороны. Я задумался: действительно ли мы имеем дело с хаосом? На мой взгляд, ни один удар по российским целям не начинается с этого момента. поражением", — отметил он.

Цыбулько напомнил об апрельских атаках на производящий взрывчатку завод "Промсинтез" в Самарской области и Брянский завод микроэлектроники. По его словам, такие объекты выбираются неслучайно — они обладают высокой приоритетностью ввиду стратегической ценности для РФ.

По мнению блогера, за каждой целью стоит глубокая аналитика, и это подтверждает не только сам Буданов, ранее говоривший о наличии в разведке списка критических объектов России, но и военных экспертов. В частности, Евгений Дикий отмечает, что выбор мишеней основан на оценке их незаменимости, важности и влияния на военно-промышленную способность противника.

"Цели ранжируются по важности, а атаки планируются с учетом погодных условий и наших технических возможностей. Все это часть слаженной системы. И ее возглавляет человек с холодным умом и высоким профессионализмом", — заключает Цыбулько.

Как уже писали "Комментарии", руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что сознание некоторых людей в украинском обществе не приспособлено к жесткой правде о войне. По его словам, этим не следует испытывать людей во время войны России против Украины.