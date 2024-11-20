Стратегическая авиация осуществила пуски ракет: когда они будут в воздушном пространстве Украины

В среду, 20 ноября, Россия снова подняла стратегическую авиацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию мониторинговых пабликов.

ТУ-95. Фото из открытых источников

Сообщается, что 4 борта ТУ-95 совершили маневр пуска ракет из района "Энгельса". Сообщается, что если пуски реальные, то ракеты будут в воздушном пространстве Украины около 18:30.

Воздушные силы ВС Украины пока сообщают об угрозе ракетных обстрелов Харьковской и Днепропетровской областям. Также идет угроза обстрелов ударными дронами.

В целом воздушная тревога объявлена ​​в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в среду, 20 ноября, в украинском информационном поле распространялась информация о вероятной масштабной воздушной атаке. Некоторые западные посольства прекратили сегодня работу, учитывая угрожающую ситуацию. Также в сети Интернет предполагали, каким оружием Россия может нанести ощутимый удар.

В Госдуме подтвердили планы обстрела и объяснили якобы причину такой атаки. Что заявил представитель депутата РФ, читайте по ссылке.

Также мессенджеры и социальные сети якобы от имени ГУР распространяют сообщения об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. В Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли это сообщение и подчеркнули, что не поддаются панике. Детальнее о ситуации в информационном поле можно узнать по ссылке.