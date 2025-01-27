Страшный прогноз Буданова: в ГУР сделали важное заявление

Начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не говорил резонансную фразу о переговорах и проблемах Украины через полгода. Об этом 27 января сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальное сообщение ГУР МО Украины о распространении недостоверной информации. В ГУР заявили, что цитата Буданова с закрытого, с грифом "секретно", заседания Верховной Рады Украины, не соответствует действительности.

Кирилл Буданов не говорил фразу об опасности "развала Украины", которую ему приписывают, заявили в ГУР. Фото: ГУР МО Украины

"Призываем всех представителей медиа не распространять слухи, непроверенную и неподтвержденную официально информацию, тем более по вопросам защиты в войне, которые отдельные политические деятели, к сожалению, могут извращать в своих интересах, используя для этого журналистов", — сказано в сообщении.

Разведка предупредила, что распространение каких-либо сообщений о том, что якобы обсуждается на официальных совещаниях с грифом "секретно" с участием военно-политического руководства государства, вредит безопасности Украины и используется врагом в своих интересах.

"Информационное измерение войны также имеет критически важное значение", — доавили в ГУР.

Портал "Комментарии" писал, что утром 27 января издание "Украинская правда" опубликовало инсайд с закрытого совещания в Верховной Раде. Сообщалось, что там всех напугала реплика Буданова о том, что если не начать серьезные переговоры о мире, то могут запуститься процессы, угрожающие существованию Украины. Часть СМИ публикуют эту информацию с акцентом на том, что глава ГУР якобы призвал срочно начать переговоры.

По информации издания, недавно в Верховной Раде состоялось закрытое совещание. Руководители парламента и фракций пригласили командование сил обороны для того, чтобы получить точную информацию о ситуации на фронте.

"Больше всего поразил ответ Буданова. Кто-то спросил, сколько времени у нас еще есть. И Кирилл, улыбаясь, ответил: "Если до лета не начнем серьезных переговоров, то могут начаться очень опасные процессы для существования Украины". Все переглянулись и замолчали. Очевидно, что это серьезная проблема", – поделился на условиях анонимности один из участников встречи.





"Комментарии" также приводили мнение нардепа от "Слуги народа" Олега Дунды. Он заявил, что заявление Буданова о переговорах было "вырвано из контекста", а человек, сделавший достоянием общественности информацию с закрытого мероприятия Рады, должен понести ответственность.