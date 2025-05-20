Страшные реалии возвращаются: что срочно должна сделать Украина, чтобы выжить

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Ткачик Олеся
Жесткие реалии снова вернулись, говорит нардеп Сергей Рудык, который сейчас служит на фронте. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин тянет время и открыто посылает Запад.
Украина
Вместе с этим, добавляет он, президент США Дональд Трамп играет в свои геополитические игры, где вопрос войны с Россией – один из многих "пунктиков" и далеко не главный. У "коалиции решительных" тоже приоритет другой – им нужно закрыть свои безопасные и тарифные проблемы.
В этой ситуации, говорит нардеп, Украине нужно перестать наконец-то играть во второстепенные роли и "игру ради игры".
По его словам, не нужно делать вид, что ничего не происходит. Он добавил, что в Украине с мобилизацией, дронов, как всегда, не хватает, а сотни миллиардов из центрального и местного бюджета вбухают в разные "хрени". Кроме того, политик напомнил, что в ближайшие несколько месяцев заканчивается выделенный при Байдене пакет военной помощи и получим полную картину.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Путин не завершит войну против Украины.
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