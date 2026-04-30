Страшные последствия прилетов и пожаров по Одессе: эта атака РФ поражает цинизмом

В ночь на 30 апреля российские войска совершили массированную атаку на Одессу, применив ударные беспилотники. Под обстрелы попали жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры в разных районах города. В результате атаки значительное количество пострадавших среди населения.

Фото: из открытых источников

О последствиях сообщили руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава областной военной администрации Олег Кипер. По их словам, значительную часть воздушных целей удалось уничтожить силами противовоздушной обороны. В то же время часть дронов достигла целей, а обломки повлекли за собой дополнительные разрушения.

В результате атаки повреждены десятки объектов разного назначения: многоквартирные и частные жилые дома, гостиничные комплексы, детский сад, административные сооружения, парковки, гаражи и транспорт. Во многих местах возникли пожары, которые спасатели ликвидировали ночью.

Наибольшие разрушения потерпел Приморский район. Здесь пострадали как многоэтажные здания, так и пятиэтажное жилое здание, где возгорание возникло на верхних этажах и крыше. Также повреждения получила плотная жилая застройка в центральной части города.

Кроме жилищного сектора, значительные потери понесла социальная и коммерческая инфраструктура. Среди поврежденных объектов – здание детского сада, торговый центр, гостиница и административные помещения. На нескольких автостоянках уничтожены или повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей.

В Хаджибейском районе зафиксировано поражение складских помещений, объектов инфраструктуры и гаражного кооператива. Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара и оценку масштабов разрушений.

Украина продолжает укреплять оборонные позиции на северном направлении, формируя непрерывную систему укреплений от района Киевского водохранилища до Сум. По информации инженерных подразделений, работы ведутся в усиленном режиме с привлечением значительных человеческих и технических ресурсов, что должно осложнить или полностью сделать невозможным внезапные прорывы противника.